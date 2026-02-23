Demócratas bloquearán cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Los demócratas del Senado de EE.UU. advirtieron este lunes que bloquearán cualquier intento de extender la nueva tasa global del 15% impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, como respuesta al fallo del Supremo contra gran parte de sus aranceles.

La nueva tasa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entrará en vigor este martes con una vigencia de 150 días, después de lo que necesitará el aval del Congreso para ser extendida.

"Los demócratas del Senado seguirán luchando contra el impuesto arancelario de Trump y bloquearán cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano. No consentiremos que se agrave la devastación económica propiciada por Trump", declaró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

En un comunicado, Schumer consideró que esta nueva tasa supondrá un aumento de los precios en el país, lo que "hará insostenible la vida de millones de estadounidenses".

Horas después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte de los aranceles impuestos por el mandatario -en concreto aquellos impulsados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA)- Trump anunció el pasado viernes que impondría un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, una facultad distinta que no fue anulada por el alto tribunal.

El sábado, el republicano incrementó la tasa al 15%, el porcentaje máximo permitido bajo la legislación.

En su fallo, la mayoría del Supremo considera que el uso de la IEEPA, pilar de la guerra comercial de Trump, supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que la corte considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

"Como presidente, no tengo que acudir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles", aseguró el mandatario este lunes en su red Truth Social, donde también amenazó con aumentar los gravámenes a los países que "jueguen" con la decisión de la Corte Suprema.

Entre los grávamenes afectados por el dictamen del tribunal se incluyen la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá.

También fueron invalidadas las decisiones del republicano de aumentar hasta 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), y la compra de crudo ruso, respectivamente.