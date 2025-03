Al menos 16 muertos han dejado tormentas en la mitad sur de EEUU

Al menos 16 personas han muerto en Estados Unidos debido a tormentas registradas en Misuri, Texas y Arkansas después de que varios tornados arrasaran la mitad sur del país, mientras se espera que el brote de tornados continúe durante la tarde y la noche del sábado.

En Misuri, las autoridades reportaron al menos diez muertes después de que casi 20 tornados azotaran el estado.

A su turno, Arkansas registró una cifra preliminar de tres muertes y 29 heridos tras una tormenta.

Por último, los medios locales de Texas informaron de tres muertes debido a accidentes automovilísticos por fuertes vientos y tormentas de polvo.

Desde la noche del viernes se han reportado 25 tornados en el centro de Estados Unidos, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Además, hay un riesgo de nivel 5, el más alto, de tormentas eléctricas severas en Misisipi y Alabama hasta la madrugada del domingo.

También hay un riesgo general de 5 que afecta a más de 3,3 millones de personas e incluye las ciudades de Jackson y Hattiesburg, en Misisipi, y Birmingham y Tuscaloosa, en Alabama.

Del mismo modo, hay un riesgo moderado de nivel 4 que afecta a otros 9,3 millones de personas en Nueva Orleans, Alabama y Georgia.

"La Patrulla y las agencias locales están trabajando incansablemente para ayudar a quienes lo necesitan y evaluar los daños. Instamos a los residentes a mantenerse alejados de las zonas con escombros, estar atentos a los cables eléctricos afectados y seguir las actualizaciones locales de los servicios de emergencia regionales", anotó en X la Patrulla Vial de Misuri.

Tornado Aftermath Update - March 15 - 10:30 am



An additional storm victim injured in Ozark County passed away early this morning. Current confirmed reports are 11 deaths:



▪️ Three fatalities, Ozark County

▪️ One fatality, Butler County

▪️ Six fatalities, Wayne County

▪️ One… pic.twitter.com/zyjYS6Stzl