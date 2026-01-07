Alcalde de Mineápolis confronta a ICE tras muerte de mujer en redada migratoria

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "estar matando gente" tras el tiroteo en el que murió una mujer de 37 años durante una redada migratoria en Minnesota. "No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", afirmó en una conferencia de prensa, donde también exigió a los agentes que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

Frey, militante del Partido Demócrata, rechazó la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aseguró que el disparo se produjo en defensa propia durante una protesta contra las redadas. "La narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", sostuvo el alcalde, quien acusó a un agente de usar su poder de manera imprudente, lo que derivó en la muerte de la mujer.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, indicó que la víctima era una ciudadana estadounidense blanca y que no era objetivo de ningún operativo. Según explicó, la mujer se encontraba dentro de su vehículo y aparentemente bloqueaba la calle debido a la presencia de los agentes, una situación que se ha repetido en distintas ciudades del país.

En contraste, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un "acto de terrorismo doméstico" y afirmó que los oficiales actuaron en defensa propia, versión respaldada por la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, quien describió a la mujer como "una alborotadora violenta". Sin embargo, Frey aseguró haber visto un video en el que los disparos se realizaron cuando el vehículo ya se alejaba.

El hecho ocurrió durante un operativo de ICE en Mineápolis, en el marco de una serie de redadas que han dejado más de 1.000 migrantes detenidos en Minnesota. El episodio ha sido comparado en redes con el caso de George Floyd, cuya muerte en 2020 a manos de la policía desató protestas masivas contra la brutalidad policial en Estados Unidos.