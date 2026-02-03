Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Bill Clinton

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El expresidente y su esposa confirmaron su asistencia a la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre sus vínculos con el fallecido pedófilo.

El vocero de la pareja, Ángel Ureña, aseguró que actúan "de buena fe".

 White House photographer, probably Ralph Alswang, vía Wikimedia Commons
El expresidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del otrora jefe de Estado, Ángel Ureña, en una publicación en X.

Ureña respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes diciendo que los Clinton habían "actuado de buena fe" y que los senadores "no lo habían hecho".

El expresidente Clinton "estará ahí", resaltó Ureña y dijo que se espera que la asistencia a testificar marque un precedente en este tipo de casos.

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate.

