Diputado republicano: Chile determina qué hace y cómo, pero debemos tener mirada geopolítica

En medio del conflicto con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino acordado con China, el diputado republicano Stephan Schubert llamó en Cooperativa a tener una "mirada geopolítica" de la situación, aunque recordó que las decisiones son tomadas por Chile de forma soberana.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseveró que "es muy lamentable que las relaciones con Estados Unidos se hayan deteriorado tanto estos últimos años, y en particular estas últimas semanas han sido bastante tensas".
"Creo que nos falta un poco de información para poder calificar lo que ha ocurrido respecto del cable submarino con China, porque tenemos una autoridad que nos señalaba que el proceso estaba prácticamente terminado y adjudicado, pero hay otra que nos dice que no y que faltaba información que se estaba solicitando, que se estaba obteniendo para tomar una decisión", añadió.
Schubert recalcó que "ambos países son relevantes para Chile, tanto China como nuestro principal socio comercial como Estados Unidos, que es un socio estratégico y comercial relevante (...) Chile determina lo que hace y cómo lo hace, lo que sí nosotros tenemos que tener siempre en consideración qué es lo que está pasando, esta es una mirada geopolítica en decisiones relevantes. Esta decisión es importante, es una inversión importante".
"Hay que considerar tanto lo que EE.UU. nos pueda decir sobre seguridad, como también otros países amigos con los que trabajamos nos puedan decir. Estados Unidos es un socio relevante, China es un socio relevante", manifestó.
Viaje de Kast a Estados Unidos
Sobre el próximo viaje del Presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos, Schubert planteó que "esta invitación es una muy buena señal respecto de Chile, porque estamos en esta crisis porque el Presidente electo aún no va a haber asumido como Presidente y los otros invitados son todos ya presidentes y porque además hemos tenido una relación que se ha tensionado estos años y esto es una muy buena señal".
"Ellos entienden que las relaciones deberían volver a la normalidad, a como eran antes de este paréntesis, es decir, a una muy buena relación y un muy buen intercambio de información también y buena disposición", sostuvo.
El diputado cuestionó "la mala forma que ha tenido este gobierno de relacionarse con la Administración Trump, creo que eso es lo que no debe ocurrir. Si hay afinidad ideológica, yo creo que eso juega en beneficio de nuestros nacionales y de nuestro país y hay que aprovechar esas ventajas que se pueda tener en relación a otros países".
"Lo que no hay que hacer es lo que ha hecho esta Administración: aprovechar su mirada ideológica para precisamente empecinarse en contra de Trump, que lo único que nos ha traído son perjuicios. Si hay afinidad ideológica y eso juega en beneficio de Chile, en buena hora; por supuesto hay que aprovechar esa ventaja", sentenció.