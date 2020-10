Cascada de tuits de Trump desata alegría en Wall Street

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado tras haber contraído el coronavirus SARS-CoV-2 causante del Covid-19, se despertó este lunes con una cascada de mensajes en Twitter pidiendo el voto.

A partir de las 6.30 hora de Washington (7.30 hora chilena), Trump empezó a tuitear desaforadamente mensajes cortos y todos en mayúsculas en los instaba a sus seguidores a votar por él mencionando lemas de su campaña y supuestos logros de su gestión.

Trump fue trasladado el viernes al hospital militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, tras dar positivo por la Covid-19 y experimentar una caída en el oxígeno en sangre y fiebre.

"Paz a través de la fuerza (traer a nuestros soldados a casa)", "Proteger la segunda enmienda (que defiende el derecho a las armas)", "Combatir a los medios de comunicación corruptos y falsos", "Un cuidado sanitario mejor y más barato", escribió Trump, siempre seguido de la petición al voto.

"Provida, ¡vota!", "Reducción masiva de regulaciones, ¡vota!", "Fuerza espacial, ¡vota!", "El Ejército más fuerte, ¡vota!", "Mayor recorte de impuestos que nunca y otro por venir, ¡vota!", "Libertad religiosa, ¡vota!", "Ley y orden, ¡vota!", fueron algunos de los tuits de Trump.

El gobernante también aprovechó para atacar a su oponente en las elecciones del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, y dijo a los votantes que si quieren "un aumento masivo de impuestos, el más grande en la historia de nuestro país (...), voten por los demócratas".

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!!

Desde el viernes, el presidente ha mejorado, según su equipo médico, y, aunque ha registrado una segunda caída en sus niveles de oxígeno, sólo ha mostrado síntomas leves, por lo que podría ser dado de alta hoy mismo para continuar su tratamiento con antivirales y esteroides en la Casa Blanca.

"Gracias y recuerden que la Bolsa de Valores se está preparando para romper su máximo histórico. EL PRÓXIMO AÑO SERÁ EL MEJOR DE TODOS. ¡¡¡¡¡VOTO, VOTO, VOTO!!!!", escribió Trump.

“I’m voting for Donald Trump. My father is a Union Worker and his 401K has tripled under President Trump.” USA Voter. @foxandfriends Thank you, and remember that the Stock Market is getting ready to break its all time high. NEXT YEAR WILL BE THE BEST EVER. VOTE, VOTE, VOTE!!!!!