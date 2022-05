Cobertura del asalto al Capitolio le dio al Washington Post el principal premio Pulitzer 2022

El diario The Washington Post ganó este lunes el principal de los Premios Pulitzer por su cobertura del asalto al Capitolio de Estados Unidos, mientras que The New York Times se llevó los galardones de periodismo nacional e internacional por dos de sus investigaciones en profundidad.

La Universidad de Columbia, que entrega las principales distinciones del periodismo estadounidense, dio al Post el premio al servicio público por su relato "vívido" de los hechos del 6 de enero de 2021 y por ayudar a los lectores a entender "uno de los días más oscuros" en la historia del país.

La toma de la sede del Legislativo por centenares de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) para tratar de impedir que se ratificara la victoria electoral de su sucesor, Joe Biden, fue uno de los grandes acontecimientos en Estados Unidos el pasado año y los Pulitzer reconocieron el trabajo del principal periódico de la capital para relatarlo y explicarlo.

Our coverage included a video that took readers inside the Capitol, illuminating the 41-minute period between when the building was breached and when the last of the lawmakers inside was evacuated to safety. https://t.co/M9E2xneD6a — The Washington Post (@washingtonpost) May 9, 2022

Así, mientras el Post se llevó el premio más importante, The New York Times se hizo con los de los principales en el ámbito de las noticias gracias a extensos reportajes que cuestionan el relato oficial estadounidense.

El diario neoyorquino ganó el galardón de periodismo nacional por un análisis sobre las repetidas muertes de personas a manos de la Policía cuando los agentes dan el alto a los automovilistas, un reportaje que ilustró cómo se podrían haber evitado centenares de muertes y cómo, en general, los agentes suelen salir impunes.

El Times se llevó también el premio en la categoría internacional por una investigación sobre el fracaso de las campañas de bombardeos aéreos estadounidenses en Irak, Siria y Afganistán y el alto número de civiles víctimas de esa estrategia.

Pulitzer Prize for International Reporting!!! An honor to work with @AzmatZahra @EricSchmittNYT @MarkMazzettiNYT and all at @nytimes. This was tough reporting that made -- and is still making -- a real difference. pic.twitter.com/XAxM0RtgYT — David Philipps (@David_Philipps) May 9, 2022

La activista Salamishah Tillet, colaboradora del periódico, se llevó además el Pulitzer de crítica por sus piezas sobre el papel de la raza en las artes y la cultura.

El jurado reconoció además el trabajo de varios medios locales y regionales como el Miami Herald, que se llevó el premio en el apartado de noticias urgentes por su cobertura del derrumbe de una torre de apartamentos en Surfside (Florida), donde murieron un centenar de personas.

También fueron premiados reporteros del Tampa Bay Times por una investigación sobre los problemas de una planta de reciclado de baterías en Florida y del Chicago Tribune y la Better Government Association por un reportaje sobre incendios en la ciudad de Chicago, entre otros.

En fotografía, los Pulitzer reconocieron este año en sus varias categorías imágenes de la retirada estadounidense de Afganistán, del asalto al Capitolio y del impacto del Covid-19 en la India presentadas por varios medios.

We're beyond excited for EAW alumni Marcus Yam @yamphoto for winning 2022 Pulitzer Prize for Breaking News Photography for his coverage of the fall of Afghanistan to the Taliban. Your work is inspiring and we couldn't be more proud of you! pic.twitter.com/5stHn5rhWR — Eddie Adams Workshop (@EAWorkshop) May 9, 2022

.@PulitzerPrizes honors @Reuters photographers for feature photography including our late colleague Danish Siddiqui for images of COVIDs toll in India https://t.co/0iiQTIGzKW — davidshepardson (@davidshepardson) May 9, 2022

Getty Images is incredibly proud of Win McNamee, Drew Angerer, Spencer Platt, Samuel Corum and Jon Cherry for being honored as winners in the Breaking News Photography category for the 2022 @PulitzerPrizes competition. For more, visit: https://t.co/r9jFAkcufL pic.twitter.com/MDFN1mjSDP — Getty Images (@GettyImages) May 9, 2022

Mientras, en audio, el galardón fue para la plataforma PRX y el estudio Futuro Media, un medio latino con sede en Nueva York, por su pódcast "Suave", que cuenta la historia de un hombre condenado a cadena perpetua cuando era menor de edad y que fue liberado tras tres décadas en prisión.

HOMENAJE A PERIODISTAS UCRANIANOS

El jurado, además, decidió dar una distinción especial al conjunto de los periodistas de Ucrania por su "valor, resistencia y compromiso con una información veraz" durante la invasión rusa y frente a la "guerra de propaganda" puesta en marcha desde Moscú.

"A pesar de bombardeos, secuestros, ocupación e incluso muertes en sus filas han persistido en sus esfuerzos para ofrecer una fotografía precisa de una realidad terrible", destacó la administradora de los premios, Marjorie Miller.

Congratulations to the journalists of #Ukraine. Thank you for showing the truth to the whole world. #Pulitzer prize acknowledges their courage, endurance & commitment to truthful reporting amid Russian invasion and propaganda war.



Thank you @PulitzerPrizes!#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/HCxUdV9vJM — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

Además de 15 galardones periodísticos, los Pulitzer incluyen siete en el ámbito de las artes, entre los que destacó el premio a la cubano-estadounidense Ada Ferrer por su libro sobre la historia de Cuba desde la llegada de los primeros españoles hasta la era contemporánea ("Cuba: An American History").

Ferrer, que dijo a través de Twitter haberse quedado "sin palabras", se llevó el galardón al mejor libro de Historia aparecido en 2021.

Los Pulitzer, que se entregan desde 1917, actualmente están dotados con 15 mil dólares para los ganadores en cada categoría, excepto la de servicio público, en la que el trofeo es una medalla de oro.