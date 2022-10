Cuatro profesoras de una guardería en Mississipi, Estados Unidos, fueron despedidas luego de asustar a los niños que "se portaban mal" con una máscara de la famosa película "Scream". Shaila Sanders, directora de Lil' Blessings Child Care & Learning Center, declaró que ella "no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado".

