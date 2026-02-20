Presidente Boric: Sanción de EE.UU. a funcionarios chilenos es arbitraria e injustificada

Desde Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric respondió con firmeza este viernes a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar las visas a tres funcionarios de su Gobierno.

El Mandatario calificó la medida como un acto que "no tiene ninguna justificación", luego de que Washington acusara a los trabajadores estatales de realizar actividades que "socavan la seguridad regional" y comprometen infraestructura crítica de telecomunicaciones.

"Como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro Gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país", aseguró Boric.

"Chile es y será autónomo en las decisiones que tome y nuestro canciller, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedir explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación", sostuvo.

El Presidente también aprovechó la oportunidad para recalcar que Chile no cederá ante presiones externas que busquen condicionar las políticas internas. "No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", subrayó.

Además, hizo un llamado a la unidad nacional frente a este impasse diplomático, asegurando que su prioridad será anteponer los intereses de la ciudadanía por sobre cualquier consideración extranjera.

"Como Gobierno, espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena y pueden tener certeza que nuestro Gobierno —y no me cabe ninguna duda de que el futuro también— siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile", reafirmó.

Finalmente, Boric descartó que exista algún riesgo para la seguridad regional y aseguró que su Gobierno actúa con "certidumbre".

"Nosotros siempre, siempre, tomamos todos los resguardos; analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional, y puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado", concluyó antes de iniciar su viaje de regreso al continente.

"No hemos recibido notificación oficial" de la sanción, dice Cancillería

En paralelo, la Cancillería emitió un comunicado en que el Gobierno expresó "sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional".

"El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional", señaló el documento.

A renglón seguido, puntualizó que "el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".

Sobre esto último, la nota de prensa afirmó que "no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país".