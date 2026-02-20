Heraldo Muñoz: Sanción de EE.UU. contra tres funcionarios del Gobierno chileno "es política"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el excanciller Heraldo Muñoz calificó como una "mala noticia" y un "ruido adicional" la reciente decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno.

Quien fuera ministro de Relaciones Exteriores en la segunda Administración de Michelle Bachelet (2014-2018) subrayó que, aunque se trata de una medida focalizada y "tenemos que saber más al respecto", "hay que lamentar esta decisión", pues representa un golpe a la fluidez del diálogo bilateral necesario entre administraciones con diferencias ideológicas marcadas.

La sanción del Departamento de Estado acusa a los tres funcionarios, cuyas identidades no han sido reveladas públicamente, de haber apoyado acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional.

"Es una mala noticia. Siempre que un interlocutor tan importante como EE.UU. diga que se sanciona a tres funcionarios -que no conocemos, porque estas son noticias en desarrollo-, no es una medida generalizada, (sino que) apunta específicamente a algunos funcionarios, pero no es una buena noticia para la relación bilateral", afirmó Muñoz.

"Yo creo que siempre hay que tener un diálogo, aunque haya discrepancias políticas entre los gobiernos, como es el caso del Gobierno del Presidente Boric con el Gobierno del presidente Trump. Pese a las diferencias, siempre hay que tener una disposición al diálogo y al entendimiento, sin, por supuesto, dejar de tomar las medidas de carácter soberano que el país disponga, pero más allá de eso, no me parece que sea una buena noticia. Es un ruido adicional en la relación bilateral", agregó.

Declaración de Marco Rubio "pone el acento en ruidos no constructivos"

El también exembajador de Chile ante Naciones Unidas también analizó el trasfondo de la medida anunciada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señalando que el momento elegido para el anuncio —apenas 19 días antes de que termine el mandato del Presidente Gabriel Boric— refuerza el carácter estratégico del movimiento.

"Claramente, es una medida más política que de otra naturaleza, pero de todas maneras es un ruido significativo en la relación bilateral", sostuvo el diplomático.

Respecto al tono utilizado por Rubio, quien en el comunicado cuestionó el legado del Presidente Boric, Muñoz lo consideró "inusual" en el ámbito diplomático.

Para el excanciller, este tipo de juicios "pone el acento en ruidos no constructivos" que ignoran los avances concretos de la relación actual.

"Si uno mira la relación en general, la relación bajo el Gobierno del Presidente Boric primero con el presidente Biden y con el propio presidente Trump ha sido una relación positiva. Cuando uno ve que se ha mantenido el programa de Visa Waiver; que han habido visitas de altos funcionarios, incluso de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., que se reunió con el ministro de Seguridad de nuestro país; se firmaron acuerdos sobre el control biométrico para asegurar los viajes y la propia Visa Waiver; cuando se mira a un exitoso tratado bilateral de comercio con, de hecho, un balance positivo para EE.UU.; cuando uno ve acumulada la relación, uno dice: 'Esta es una relación positiva'", defendió el otrora ministro.

