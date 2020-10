Demócratas ponen el "Obamacare" al centro del debate sobre nominada a la Suprema

Con el propósito de movilizar a los estadounidenses a 22 días de las elecciones, los demócratas pusieron el futuro de la reforma sanitaria del ex presidente Barack Obama, conocida como "Obamacare", en el centro del debate sobre el Tribunal Supremo.

Su objetivo fue huir de los ataques personales contra Amy Coney Barrett, elegida para el Tribunal Supremo por el mandatario de EEUU, Donald Trump, y centrarse en la reforma sanitaria de Obama con el fin de recordar a los votantes lo que está en juego en las presidenciales del 3 de noviembre.

Durante la primera audiencia en el Senado para evaluar la candidatura de Barrett este lunes, los demócratas uno tras otro mostraron fotos de sus constituyentes y narraron cómo el fin de "Obamacare" podría afectarles personalmente, en especial en medio de la pandemia.

El senador Patrick Leahy consideró que la confirmación de Barrett podría tener consecuencias "catastróficas" para los millones de estadounidenses que por primera vez accedieron a un seguro médico gracias a la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida como "Obamacare" y aprobada en 2010.

Leahy, que intervino por videoconferencia, mostró la foto de una enfermera de Vermont que está en silla de ruedas debido a una enfermedad neurológica y quien teme perder el seguro que le ayuda a pagar por medicación.

Amy Coney Barrett: "I believe Americans of all backgrounds deserve an independent Supreme Court that interprets our Constitution and laws as they are written. And I believe I can serve my country by playing that role." https://t.co/uScvfX9o80 pic.twitter.com/mLeWUQZFFb