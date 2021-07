Derrumbe en Miami: Biden expresó apoyo a familias y gratitud a socorristas, que reanudaron la búsqueda

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, transmitió este jueves en Miami-Dade un mensaje de consuelo y apoyo a las familias afectadas por el derrumbe parcial de un edificio y de gratitud a los rescatistas que buscan a las víctimas, que por primera vez en ocho días debieron detener su tarea.

"Estamos aquí por ustedes como una sola nación", le dijo Biden a los familiares en una reunión a puerta cerrada, según reveló al término de la visita de unas siete horas de duración que hizo a Miami-Dade acompañado de su esposa, Jill.

Tune in as I deliver remarks from Surfside, Florida. https://t.co/TBrXZmEduK