"Es un valor": Durán destacó designación de Codina como delegado metropolitano

El actual delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, valoró este domingo el nombramiento de su sucesor, el exalcalde de Puente Alto Germán Codina, quien asumirá el cargo bajo la administración del Presidente electo, José Antonio Kast.

"Es un exalcalde, y a esta altura está acreditado que es un valor en el sentido de que se trata de personas (con quienes) hemos estado vinculados a las personas, a los temas de seguridad y del territorio", destacó el otrora jefe comunal de Independencia.

Para Durán, el nombramiento de Codina para sucederlo en el cargo "es una buena señal y la comunicación va a ser muy expedita para todo lo que viene, para la entrega formal, y para entregarle una sistematización de los temas en los que hemos estado abocados, especialmente en materia de lo que son los centros urbanos estratégicos: el trabajo de Meiggs y Barrio Franklin".

"Ayer tuvimos una primera conversación telefónica y vamos a ponernos de acuerdo para que, en los próximos días, no solo hagamos la entrega formal, sino muy especialmente entreguemos toda la experiencia acumulada a objeto de que tenga mucho éxito en su labor", complementó el delegado metropolitano.

RN analiza el perfil técnico de futuros delegados y subsecretarios

La diputada Ximena Ossandón (RN) analizó la estrategia detrás de la elección del equipo de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast, que destacó por una marcada presencia de perfiles técnicos e independientes.

"Se ha tendido más al perfil técnico, (eso) quiere decir que va a existir una estructura, probablemente sea el 'segundo piso' (de La Moneda), que haga las bajadas y tal vez la movida más política", aseguró la parlamentaria de Chile Vamos.

"Entonces, si en los ministerios no están estos perfiles más políticos, probablemente va a ser el 'segundo piso' o algún otro tipo de institucionalidad decidido por el Presidente que termine supliendo esa parte, si realmente quiere tener un Gobierno de emergencia con resultados rápidos", puntualizó.

Futuro canciller destaca designación de Patricio Torres en la subsecretaría

En paralelo, el futuro canciller Francisco Pérez-Mackenna también valoró la designación de Patricio Torres como subsecretario de Relaciones Exteriores, de quien destacó su trayectoria y afirmó que aportará una visión experimentada a la conducción de la política internacional.

Asimismo, el futuro titular de Exteriores subrayó el papel estratégico que desempeñará Paula Estévez al mando de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), especialmente sobre la apertura de nuevos mercados y atracción de inversiones extranjeras, propuestas por el Gobierno entrante.