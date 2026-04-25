Imágenes captaron el momento en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue evacuado este sábado por agentes del Servicio Secreto debido a un incidente con disparos durante la celebración de la la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El mandatario fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno, tras escucharse tres o cuatro detonaciones en el hotel Hilton de Washington, que acogía el evento.

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

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