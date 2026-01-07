Casa Blanca dice que la primera opción con Groenlandia sigue siendo la diplomacia

La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano.

"Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt preguntada por si EE.UU. contempla acciones militares en Groenlandia.

Leavitt dijo que la idea de anexionar la isla no es algo nuevo y aseguró que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado esta acción como "beneficiosa para la seguridad de EE.UU".

"El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra", recalcó la portavoz.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto ha vuelto a estar en el foco después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para juzgarlo por narcoterrorismo y subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.

A esto se suma el que el jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, y la propia Leavitt no descartaran esta semana la posibilidad de enviar al Ejército para anexionar la isla, que depende de la corona danesa.

"La diplomacia siempre es la primera opción y como ya vieron, (Trump) lo intentó con Nicolás Maduro, pero desafortunadamente era un dictador ilegítimo y una persona poco seria", concluyó hoy la portavoz.