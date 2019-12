Tras casi 18 meses de guerra comercial, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el cierre de la primera fase de un pacto con China que incluye el retiro parcial de aranceles y el aumento de las compras chinas de productos de EEUU.

"Hemos acordado la primera fase de un acuerdo comercial muy grande con China. Han aceptado muchos cambios estructurales y enormes compras de bienes manufacturados, productos agrícolas y energéticos", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....