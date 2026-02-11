Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Salud

OMS culpa a la desinformación antivacunas por el regreso del sarampión en Europa

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que los discursos antivacunas están alimentando brotes y debilitando la cobertura de inmunización.

Esto, añadió, ha permitido el restablecimiento de la transmisión en seis países europeos y de Asia Central.

 PEXELS
Malentendidos y confusión en torno a las vacunas "están alimentando brotes y costando vidas en muchos países", alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras recordar que varios países de Europa -entre ellos España- han salido de la lista de naciones libres de la enfermedad.

"Debemos seguir repitiéndolo. Las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas", destacó en una rueda de prensa donde trató diversas cuestiones sanitarias de actualidad.

Seis países de Europa y Asia Central pasaron de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán, Reino Unido y España.

El director general subrayó, no obstante, que este mismo miércoles la oficina regional de la OMS para Europa informó de una reducción del 75 % en el número de nuevos casos de sarampión en el continente en 2025 con respecto a 2024, año del que proceden los datos que causaron el cambio de estatus en los seis países mencionados.

El descenso constituye una "noticia alentadora" y se debió al aumento de la cobertura de vacunación, al trabajo comunitario y la respuesta ante brotes, destacó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

