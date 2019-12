El creador de "Thanos" disparó contra Trump por su video como el "titán loco"

El autor estadounidense de cómics Jim Starlin, que es el creador del malvado Thanos de las historias de Marvel, se mostró muy enfadado al ver que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó a este personaje para un vídeo de su campaña electoral.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS