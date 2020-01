La tensión crece a cada minuto en Medio Oriente. El asesinato del alto general iraní Qasem Soleimani, quien falleció alcanzado por un bombardeo que ordenó el presidente estadounidense, Donald Trump, provocó que Irán prometa una "dura venganza" contra EE.UU.

En medio de la escalada del conflicto, varios norteamericanos recordaron las palabras que su mandatario alguna vez dijo en redes sociales sobre Irán, años antes de asumir la presidencia.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

En noviembre de 2011, Trump tuiteó: "Para ganar las elecciones, Barack Obama iniciará una guerra con Irán".

This video should be playing on every screen on the planet. pic.twitter.com/QzxJR50uC3