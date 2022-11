"El pueblo ha hablado": Musk restableció la cuenta de Trump en Twitter

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, confirmó que la cuenta en esa red social del expresidente de EE.UU. Donald Trump fue restablecida, tras promover una encuesta que ha apoyó esta decisión.

"El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", anunció Musk a través de su cuenta oficial, citando esta frase en latín que significa "la voz del pueblo es la voz de Dios".

Este sábado terminó una encuesta de 24 horas promovida por Musk para preguntar si el exmandatario debía volver a la red social, cuya cuenta fue suspendida indefinidamente después de vincular sus comentarios con el asalto al Capitolio.

Según los resultados que ha publicado Musk de la encuesta, que ha recibido 15.085.458 votos, el 51,8 por ciento se ha mostrado a favor del restablecimiento de la cuenta a Trump, mientras que el 48,2 por ciento votó en contra.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv