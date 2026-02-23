ATP oficializó salto de Alejandro Tabilo en el ranking

El tenista chileno Alejandro Tabilo concretó este lunes su retorno al grupo de los 50 mejores jugadores del planeta tras la actualización del ranking ATP. La primera raqueta nacional aprovechó su gran desempeño en Río de Janeiro, donde fue subcampeón, para subir 26 puestos y situarse en el casillero 42° de la clasificación general.

La suerte fue distinta para el resto de los representantes de Chile en el circuito profesional. El deportista Cristian Garin retrocedió cuatro lugares para ubicarse 93°, mientras que el tenista Tomás Barrios descendió cinco peldaños y quedó en la posición 112°.

La caída más sensible la protagonizó el nacional Nicolás Jarry, quien bajó 12 puestos para aparecer en el lugar 155° del mundo.

En la parte alta del ranking, el español Carlos Alcaraz amplió su ventaja en el primer lugar tras consagrarse campeón en el ATP 500 de Doha. El podio del tenis mundial lo completaron el italiano Jannik Sinner, quien se mantuvo en la segunda posición, y el serbio Novak Djokovic, quien cerró el trío de avanzada en el tercer casillero.

De esta manera, Tabilo inició la semana con el mejor registro de su carrera profesional, consolidando un presente que lo posiciona como el jugador chileno con mejor rendimiento en lo que va de la temporada 2026 en el circuito ATP.

- Top 10 mundial:

Carlos Alcaraz (España) 13.550 (0) Jannik Sinner (Italia) 10.400 puntos (0) Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0) Alexander Zverev (Alemania) 4.555 (0) Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0) Alex de Miñaur (Australia) 4.235 (+2) Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (+1) Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.080(-1) Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0) Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

- Ranking de los chilenos: