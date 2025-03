Pese a la prohibición constitucional, Trump no descarta postularse para un tercer mandato

El presidente de EE.UU, Donald Trump, no descarta presentarse a las siguientes elecciones nacionales, fijadas para 2028, a pesar de que la Constitución estadounidense no permite sumar más de dos legislaturas, y asegura que "hay métodos" para conseguirlo.

"Mucha gente quiere que lo haga (...) Pero, básicamente, les digo que tenemos un largo camino por recorrer. Ya saben, es muy pronto aún", afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC.

