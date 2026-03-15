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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

U. de Concepción batió a Palestino sobre la hora y saltó a la parte alta de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El "Campanil" pegó en el tiempo agregado para ganar luego de tres partidos de sequía.

U. de Concepción batió a Palestino sobre la hora y saltó a la parte alta de la Liga
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En un partido de más lucha que emociones en el "Ester Roa", Universidad de Concepción se encontró con el gol en el epílogo y derrotó por 1-0 a Palestino para dar un enorme salto en la Liga de Primera, que desarrolla su séptima fecha.

El "Campanil" afrontaba esta tarde su primer partido tras la sorpresiva renuncia del técnico Juan Cruz Real, mientras los "árabes" llegaban encendidos tras acumular dos victorias consecutivas en el torneo, además de su triunfo sobre Universidad de Chile que le permitió clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana.

La lluvia caída la capital del Biobío hizo complicó el fútbol. Pese a no generarse charcos, el esponjoso y jabonoso césped le impidió a protagonistas generar juego y acciones de peligro, aunque Nelson Da Silva pegó un tiro en el travesaño y Facundo Mater avisó para la UdeC.

Lo rocoso del cotejo se mantuvo en la segunda etapa, pero en la agonía del encuentro se rompió el cero gracias al recién ingresado Antonio Díaz (90+3'), quien recibió un pase entrelíneas de Mater y definió cruzado ante la salida del Sebastián Pérez.

De esta manera, el "Campanil" volvió a ganar luego de tres fechas y trepó hasta el quinto lugar con 11 puntos, situándose entre los cuatro escoltas del líder Colo Colo (12). Palestino, en cambio, bajó al 13° puesto con ocho unidades, apenas una por arriba de la zona de descenso.

En medio del mini receso del torneo, Universidad de Concepción debutará en la Copa de la Liga visitando a Universidad Católica a partir de las 18 horas del domingo 22 de marzo. Palestino, en tanto, hará su estreno recibiendo a Everton a las 20:30 del lunes 23.

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