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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Antofagasta venció a Unión Española y amargó el debut del técnico Ronald Fuentes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DT comenzó su tercer proceso con una caída en el norte.

Antofagasta venció a Unión Española y amargó el debut del técnico Ronald Fuentes
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El técnico Ronald Fuentes realizó su tercer debut en la banca de Unión Española con una derrota 2-1 frente a Deportes Antofagasta, en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", por la cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026.

Los Pumas abrieron el marcador gracias a un autogol de Kevin Contreras (38') y Brayan Hurtado marcó el 2-0 en el minuto 71; por su parte, Patricio Rubio descontó para los hispanos en el 90+5'.

Con este resultado, los dirigidos por Ronald Fuentes quedaron en la posición 12° con tres unidades, mientras que, el conjunto nortino se ubicó en el quinto lugar con seis puntos.

Unión Española abrirá la quinta fecha el viernes 20 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT), cuando reciba a Deportes Puerto Montt en el Estadio Santa Laura. En tanto, Deportes Antofagasta visitará a Santiago Wanderers el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT), en el Estadio Elías Figueroa Brander.

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