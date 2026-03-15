Antofagasta venció a Unión Española y amargó el debut del técnico Ronald Fuentes
El DT comenzó su tercer proceso con una caída en el norte.
El DT comenzó su tercer proceso con una caída en el norte.
El técnico Ronald Fuentes realizó su tercer debut en la banca de Unión Española con una derrota 2-1 frente a Deportes Antofagasta, en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", por la cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026.
Los Pumas abrieron el marcador gracias a un autogol de Kevin Contreras (38') y Brayan Hurtado marcó el 2-0 en el minuto 71; por su parte, Patricio Rubio descontó para los hispanos en el 90+5'.
Con este resultado, los dirigidos por Ronald Fuentes quedaron en la posición 12° con tres unidades, mientras que, el conjunto nortino se ubicó en el quinto lugar con seis puntos.
Unión Española abrirá la quinta fecha el viernes 20 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT), cuando reciba a Deportes Puerto Montt en el Estadio Santa Laura. En tanto, Deportes Antofagasta visitará a Santiago Wanderers el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT), en el Estadio Elías Figueroa Brander.