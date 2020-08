Sobrina de Trump dice que su tío "ya está haciendo trampas"

Mary Trump, sobrina del presidente estadounidense, Donald Trump, cree que el país se encuentra "al borde del precipicio" con su tío a la cabeza del país y confesó que duda de la integridad de las elecciones de noviembre próximo.

En entrevista con EFE, Mary Trump, hija del hermano mayor del mandatario y autora del libro basado en la vida del magnate "Siempre demasiado y nunca suficiente", indicó que su tío "ya está haciendo trampas" de cara a los comicios menoscabando el voto por correo -importante en medio de la pandemia- y poniendo en duda los resultados.

La autora se refirió a las razones de escribir el libro de Trump y sostuvo que: "Creo que este país está en el precipicio, ante algo muy malo si Donald se queda en el Despacho Oval otros cuatro años. Así que sí, me siento responsable de ayudar a la gente a entender qué es lo que le pasa, si es que eso es posible. Y espero que marque la diferencia".

Al ser consultada por la posibilidad que el mandatario siga en el puesto, Mary dijo que "me preocupa, porque él ya está haciendo trampas. Está menoscabando la confianza de la gente en el resultado de las elecciones, básicamente está tratando de destruir el Sistema Postal de EE.UU. para que la gente no pueda votar por correo".

La sobrina del presidente, a través de su publicación, señaló que Trump era una persona narcisista y antisocial e hizo un llamado a revisar su salud mental porque "el tipo de desórdenes que tiene nos afecta a todos, al planeta entero".

"Es peligroso no sólo por sus poderes y no sólo por sus profundas patologías psicológicas. Es el hombre más peligroso del mundo por la combinación de esas dos cosas", agregó.

Y respecto al manejo de Trump en medio de la crisis: "Hay gente muriendo cada día. Más gente va a morir porque el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada. Estamos al borde de una depresión económica, hay millones de personas sin trabajo, millones más no están recibiendo ayuda del gobierno para dar de comer a sus hijos... (...) Así que sí, creo que estamos en un momento muy, muy malo, y todo de lo que he hablado también afecta al resto del mundo".