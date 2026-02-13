Trump advierte que si no hay acuerdo, activará una segunda fase "dura" para Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este jueves que no ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posible suspensión del diálogo con Irán sobre su programa nuclear, pero advirtió que de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase "muy dura" para Teherán.

Consultado en una rueda de prensa sobre la reunión que mantuvo en la Casa Blanca un día antes con Netanyahu y si este le pidió suspender las conversaciones con el gobierno iraní, Trump dijo que no "habían hablado sobre eso".

"Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos", afirmó.

Trump insistió en la necesidad de llegar a un pacto nuclear con Irán, porque "de lo contrario, será muy traumático" para la nación persa. "No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo", agregó.

Añadió que Teherán debería "haber llegado a un acuerdo la primera vez. En cambio sufrieron el 'Midnight Hammer'", dijo en referencia a la Operación Martillo de Medianoche, en la que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

"Si (los iraníes) no llegan a un acuerdo, será otra historia. Pero ayer tuvimos una muy buena reunión con Bibi Netanyahu, y él lo entiende, pero en última instancia, depende de mí si el acuerdo es justo", indicó.

Rencillas entre Netanyahu y Herzog

El presidente estadounidense reiteró su respaldo a la gestión de Netanyahu y criticó al mandatario israelí, Isaac Herzog, por no conceder un indulto al primer ministro, enjuiciado por corrupción.

"Él (Herzog) no quiere hacerlo porque, supongo, perdería su poder. Creo que el pueblo de Israel debería hacerle sentir vergüenza. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo. Pero Bibi ha sido un gran primer ministro en tiempos de guerra, y yo he sido el mejor amigo de Israel", sentenció.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los 12 días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó y bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región.

Teherán rechaza estas exigencias y afirma que solo aceptará ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.