Trump: "Nadie en el mundo" podría haber hecho operativo para detener a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el operativo en que se detuvo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, diciendo que "nadie en el mundo" podría haber hecho una maniobra de estas características.

En conversación con Fox News, Trump manifestó que la operación se atrasó debido a las condiciones meteorológicas. "Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, tres, dos, y luego de repente, hubo una oportunidad, y dijimos 'vamos'", comentó.

"Pude verlo en tiempo real, lo vi todo y escuché las comunicaciones entre donde estábamos en Florida y el terreno en Venezuela. Fue increíble ver la profesionalidad, la calidad del liderazgo", añadió.

Trump insistió en que "ha sido increíble ver lo buenos que eran, lo profesionales, lo increíble que es el equipo que tenemos, me refiero al nivel del equipo, y ver cómo funcionaba, tan perfectamente (...) nadie más pudo haber hecho esto, era muy oscuro".

Posteriormente, el presidente detalló que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en una residencia y están en un barco militar, desde donde próximamente serán llevados en avión a Nueva York para ser juzgados.

Precisó que, al momento de ser capturado, se encontraba "en una casa que era más bien una fortaleza que una casa", con "acero sólido por todas partes".

Trump también calificó de "personas débiles y estúpidas" a quienes han cuestionado su actuar en suelo caribeño, defendiendo la acción militar por parte de su país.

Por otra parte, el mandatario del gigante norteamericano reveló que había contactado directamente a Maduro una semana antes de su captura, instándolo a la rendición.

"Tienes que rendirte, tienes que entregarte", afirmó Trump al medio antes citado.

Posible apoyo a Machado

Consultado sobre si respaldará a la líder opositora María Corina Machado -quien actualmente se encuentra en Noruega- para asumir el liderazgo de Venezuela, Trump señaló que "vamos a tener que verlo ahora mismo".

"Ellos (Venezuela) tienen un vicepresidente, como saben", dijo. "No sé qué tipo de elección fue esa, pero, ya saben, la elección de Maduro fue una vergüenza".

La captura de Maduro "envía una señal de que ya no vamos a dejarnos presionar", cerró Trump.