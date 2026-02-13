Trump anula dictamen de Obama que estableció que gases de efecto invernadero son nocivos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

Trump defendió la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

"Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", dijo Trump en el acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

El pasado marzo la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, deparando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los carros, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Poco después del anuncio, Obama criticó la decisión de revocar el dictamen que "sirvió de base para establecer límites a las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas", escribió en X.

"Sin esta decisión, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar todavía más dinero", agregó.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el republicano Trump ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas.