Trump: Arabia Saudita pagará la reconstrucción de Siria, no EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Arabia Saudita ha accedido a gastar "el dinero necesario" para reconstruir Siria, país del que EE.UU. ha anunciado su retirada.

"Arabia Saudí ahora está de acuerdo en gastar el dinero necesario para reconstruir Siria, en vez de EE.UU. ¿Lo ves? ¿No es agradable cuando países inmensamente ricos ayudan a reconstruir a sus vecinos?, en vez de el gran país que es EE.UU., a 5.000 millas (8.000 kilómetros) de distancia", dijo Trump.

El mandatario terminó su tuit con el mensaje: "¡Gracias Arabia Saudí!".

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!