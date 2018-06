Trump defendió su "derecho absoluto" a perdonarse a sí mismo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que tiene el "derecho absoluto" de perdonarse a sí mismo, pero precisó que no lo hará porque no ha hecho "nada mal", en relación a la investigación federal en marcha sobre la llamada trama rusa.

"Como ha sido señalado por numerosos académicos legales, tengo el derecho absoluto de PERDONARME a mí mismo, ¿pero por qué debería hacerlo si no he hecho nada mal?", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!