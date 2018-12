Trump insistió que investigación de trama rusa es una "caza de brujas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado en que la investigación de la llamada "trama rusa", que estudia la supuesta coordinación entre su campaña para las elecciones de 2016 y el Kremlin, es una "caza de brujas".

El mandatario cargó contra las pesquisas aprovechando la publicación esta semana del informe del Departamento de Justicia en relación a unos mensajes entre el ahora ex agente del FBI Peter Strzok y su compañera de trabajo y amante Lisa Page.

"Guau, han informado de que 19.000 textos entre Lisa Page y su amante Peter S, del FBI, a cargo de la 'Farsa Rusa' fueron limpiados y se esfumaron. Una gran noticia que nunca será cubierta por las 'Noticias Falsas'. ¡Caza de brujas!", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

Wow, 19,000 Texts between Lisa Page and her lover, Peter S of the FBI, in charge of the Russia Hoax, were just reported as being wiped clean and gone. Such a big story that will never be covered by the Fake News. Witch Hunt!