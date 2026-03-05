Síguenos:
Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump llama a España "perdedora" y dice que el Gobierno de Sánchez "no trabaja en equipo"

El mandatario estadounidense criticó la postura del gobierno de Pedro Sánchez frente a la guerra en Irán y su negativa a aumentar el gasto militar dentro de la OTAN.

Asegura que España mantiene una actitud “hostil” hacia la alianza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este jueves a España "perdedora" en una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post en la que, además, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez "no trabaja en equipo" por su posición contraria a la guerra en Irán.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", dijo Trump al diario, considerando además a España "muy hostil a la OTAN" y "a todos" por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta el 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

"No trabaja en equipo, y tampoco vamos a trabajar en equipo con España", apostilló el mandatario republicano.

Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al "ataque contra una nación hostil" de EE .UU., en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.

"Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó.

