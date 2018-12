Trump ordenó formalmente la creación de una fuerza militar espacial

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó formalmente al Pentágono la creación de una fuerza militar dedicada a las operaciones de Estados Unidos en el espacio.

"Ordeno el establecimiento, de acuerdo con la ley de EE.UU., de un Comando Espacial de EE.UU. como un Comando Combatiente Unificado", dijo Trump en el texto oficial.

En junio, el mandatario ya anunció su intención de comenzar "inmediatamente el proceso para establecer una 'fuerza espacial' como la sexta división de las Fuerzas Armadas", al mismo nivel que los ejércitos de Aire y Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera.

Trump argumentó que la necesidad de formar una división de las Fuerzas Armadas estadounidenses centrada en el espacio responde a que allí también "se combaten guerras, igual que en la tierra, el aire y el mar".

Requiere la aprobación del Congreso

Actualmente, existe ya un comando de fuerzas espaciales, pero esta enmarcado en el organigrama de las Fuerzas Aéreas.

Constituir una nueva división de las Fuerzas Armadas requerirá el visto bueno del Congreso, y no está claro que Trump pueda convencer a los legisladores de la necesidad de establecer esta nueva rama dado que no ocurre desde que en 1947 se crearon las Fuerzas Aéreas.

El objetivo de la Casa Blanca, que ya ha solicitado al Congreso que destine un total de 8 mil millones de dólares a lo largo de los próximos años para sacar adelante el proyecto, es que estas nuevas tropas estén operativas en 2020.

Today, @POTUS Trump will direct the @DeptofDefense to establish a Combatant Command that will oversee all of our military activities in space. This Space Command will be the 11th Combatant Command in the U.S. military. pic.twitter.com/5m7jZUr2vB