Trump respalda reelección de Milei y ofrece apoyo financiero a Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes, durante la Asamblea General de la ONU, con su homólogo argentino, Javier Milei, a quien expresó su respaldo a la reelección en los comicios previstos para 2027.

El mandatario estadounidense primero manifestó su apoyo a través de la red social Truth Social, y luego, al iniciar la reunión con Milei, le entregó un documento formalizando su respaldo.

"Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump en breves palabras ante la prensa. Milei, por su parte, no respondió preguntas durante la aparición conjunta.

Trump apuntó que se acerca la campaña electoral y se mostró confiado de que a Milei "le irá bien" y que su respaldo de hoy lo "garantiza".

Respaldo y apoyo financiero

Consultado sobre una posible ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina, Trump afirmó que su gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias a al "trabajo fantástico" de Milei.

"Estamos muy satisfechos con su labor. Por eso, le damos al presidente de Argentina todo nuestro apoyo y respaldo", agregó.

En el encuentro también estuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes ofreció apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias económicas derivadas de la escalada del dólar.

Milei ha impulsado una "transformación increíble" de la economía argentina, declaró Bessent en la reunión.

La delegación argentina la completaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Gerardo Werthein; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Elogios a la gestión económica de Milei

"Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", escribió el jefe de Estado de EE.UU", había declarado Trump previamente en Truth Social.

Según Trump, el político ultralibertario "ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

Trump afirmó que Milei heredó un "desastre total" en materia económica causada por "el anterior presidente de izquierda radical", en referencia a Alberto Fernández, a quien comparó con el expresidente demócrata Joe Biden.

