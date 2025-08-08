Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El republicano hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
 EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

"La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

En portada