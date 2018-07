Echó a "paracaidista" de su casa y se quedó sin nariz

Una mujer de 41 años fue arrestada en EE.UU. por morderle la nariz de una persona en medio de una pelea regada por el alcohol. La pelea se viralizó por lo fuerte del registro.

La víctima, de 28 años, salió con su vecina y una amiga de esta, quien era Jessica Collins, la atacante que comenzó un drama. Luego de embriagarse, las tres volvieron al departamento de la víctima, que ha sido identificada sólo como Tatiana.

La dueña de casa rechazó darle más cerveza y cigarrillos a Collins, y le pidió que se fuera. Ante tamaño desaire, Collins le mordió la nariz, arrancó un trozo y luego se lo tragó, según informa Fox News.

"No tuve tiempo para reaccionar, de alejarla. Trataba de defenderme pero no podía. Todo lo que recuerdo es el sabor a sangre en mi boca", contó la afectada.

En el sitio GoFundMe se abrió una campaña para reunir los fondos para la cirugía plástica, que cuesta unos 12.000 dólares, casi 8 millones de pesos chilenos, y debe hacerse en las próximas dos semanas para evitar complicaciones.

"¡No tengo nariz, tengo 28 años y no tengo nariz!", gritaba Tatiana en el hospital, como se ve en el video siguiente de ABC 13.

