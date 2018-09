Bolsa de EE.UU. acusó de fraude a Elon Musk por tuiteo "temerario"

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto que se planteaba retirar a la empresa de la bolsa.

La SEC, que presentó su demanda ante un tribunal neoyorquino, afirma que Musk se comportó de forma "temeraria", que su tuit era falso y engañoso, y que con esta acción dañó a los inversores de Tesla.

Tras conocerse la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores las acciones de Tesla se precipitaban un 10,63 por ciento una hora después del cierre de la sesión bursátil de Wall Street, y se encuentra un 30 por ciento por debajo del mayor valor alcanzado en el último año, de 387,46 dólares por acción.

Las acusaciones se producen menos de dos meses después de que Musk publicara un tuit, el pasado 7 de agosto, en el que anunció que estaba "considerando privatizar Tesla a 420 dólares (la acción)", y añadió "financiación asegurada".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.