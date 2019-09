EEUU: La Reserva Federal bajó las tasas de interés por segunda vez este año

La Reserva Federal (Fed o Banco Central) de EE.UU decidió rebajar las tasas de interés en un cuarto de punto, hasta el rango de entre 1,75 y el 2 por ciento, ante la ralentización del crecimiento global, la "incertidumbre" comercial y el acoso del presidente Donald Trump.

"Tomamos esta medida para mantener la fortaleza de la economía", indicó Jerome Powell, presidente de la Fed, en una conferencia este miércoles tras el anuncio de rebaja del precio del dinero en EE.UU, el segundo consecutivo en 2019.

En este sentido, apuntó "al más lento crecimiento global y las incertidumbres comerciales" como dos de los motivos de la decisión.

La guerra comercial entre Washington y Pekín desatada por las agresivas políticas proteccionistas de Trump ha escalado en los últimos meses con la imposición de sucesivas rondas de aranceles recíprocos.

Powell reconoció que encara "una situación bastante volátil", algo que quedó patente en el voto dividido con siete votos a favor y tres en contra.

"La visión sobre los tipos de interés ha cambiado significativamente este año", precisó.

Proyecciones de crecimiento

James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, defendió un recorte más pronunciado, de medio punto; mientras que la de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, y el de la Boston, Eric Rosengren, respaldaron mantener sin cambios los tipos de interés.

"El mercado laboral sigue fuerte y la actividad económica ha estado creciendo a una tasa moderada (...) Aunque el gasto de los hogares ha estado creciendo a un ritmo sólido, la inversión empresarial fija y las exportaciones se han debilitado", sostuvo la Fed en un comunicado.

Pese a la rebaja de los tipos, el panorama dibujado por las nuevas proyecciones económicas es positivo, lo que añade complejidad a la evaluación de la economía en el futuro próximo.

La Fed revisó al alza sus pronósticos de crecimiento para la economía al 2,2 por ciento este año, frente al 2,1 por ciento anticipado en junio; y mantuvo al 2 por ciento para 2020, igual que las previsiones de hace tres meses.

También se reconoce la baja inflación al mantener sus perspectivas en el 1,5 por ciento para este año, pero prevé un repunte al 1,9 por ciento en 2020, respectivamente, acercándose a la meta anual definida por la Fed en el 2 por ciento.

Trump: A la Fed le "faltan agallas"

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!