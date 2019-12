Trump anunció que firmará primera fase del acuerdo con China el 15 de enero

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que firmará el próximo 15 de enero la "muy grande y amplia" fase uno del acuerdo comercial con China en la Casa Blanca con la presencia de altos cargos del país asiático, pero sin el presidente Xi Jinping.

"Estaré firmando nuestra muy grande y amplia fase una del acuerdo comercial con China el 15 de enero. La ceremonia tendrá lugar en la Casa Blanca. Representantes de alto nivel de China estarán presentes", informó Trump en su cuenta de Twitter.

En un primer momento, el mandatario había apuntado que en el acto de ratificación del acuerdo contaría con la presencia del mandatario chino Xi Jinping.

"En una fecha más tarde, estaré viajando a Beijing, donde comenzarán las conversaciones para la segunda fase", agregó.

