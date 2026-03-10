Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU.: Broma fallida terminó con profesor muerto y escolar imputado por homicidio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Cinco jóvenes concurrieron a la casa de su maestro para lanzar papel, y cuando huían en auto lo atropellaron y le quitaron la vida.

EE.UU.: Broma fallida terminó con profesor muerto y escolar imputado por homicidio
 New York Post

La viuda, Laura Hughes, trabaja en el mismo establecimiento en que lo hacía su marido, y desea que se retiren los cargos contra los estudiantes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un profesor de secundaria murió atropellado por un estudiante que huía después de gastarle una broma en su residencia en el estado de Georgia (EE.UU.).

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda con la intención de sorprender a cinco estudiantes que estaban lanzando papel sobre los árboles de su vivienda, una broma que, según contó su esposa Laura Hughes, -profesora en el mismo instituto- al diario The New York Times, el hombre esperaba para poder "sorprender" a sus alumnos.

Cuando los estudiantes escucharon a Hughes, se subieron a dos vehículos para huir del lugar, pero uno de ellos atropelló accidentalmente al profesor, que se resbaló y cayó sobre la vía.

Aunque se bajaron del vehículo para socorrerlo, el profesor acabó siendo declarado muerto de camino al hospital de la localidad de Gainesville, donde tuvo lugar el suceso.

Jayden Wallace, el conductor de 18 años, fue acusado de homicidio vehicular por la Policía, aunque la mujer de Hughes aseguró que quiere que se retiren los cargos.

"Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", dijo la viuda al New York Times.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Los miembros de la comunidad instalaron un monumento frente a la escuela en la que Hughes impartía clases.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada