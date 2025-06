EE.UU. ofrece hasta tres millones de dólares por supuesto líder del Tren de Aragua

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de hasta tres millones de dólares (más de 2.800 millones de pesos chilenos) a cambio de información que conduzca a la detención o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias "El Viejo", considerado uno de los principales líderes de la banda transnacional Tren de Aragua.

El Viejo, venezolano de 37 años, es un miembro importante del grupo que "ha supervisado actividades de narcotráfico y asesinatos", indicó el Departamento de Estado.

Además, se le acusa de "haber extorsionado en nombre del Tren de Aragua y haber gestionado ingresos financieros de actividades delictivas".

El FBI anunció también este martes que Mosquera Serrano forma parte de la lista de los 10 criminales más buscados.

El Departamento de Justicia, por su parte, comunicó la presentación de una acusación contra El Viejo por tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con el terrorismo.

Mosquera Serrano ya protagonizó una oferta de recompensa por el mismo precio en junio de 2024.

Este anuncio llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, designara al Tren de Aragua, una banda criminal que nació en las cárceles de Venezuela, como un grupo terrorista a los pocos días de volver a la Casa Blanca.

Según la Administración de EE.UU., ha lanzado una campaña de terror por todo el hemisferio.

The FBI named Giovanni Vicente Mosquera Serrano, a senior leader of Tren de Aragua transnational gang, to its Ten Most Wanted Fugitives List. The US Department of State offers a reward of up to $3 million for info leading to his arrest and/or conviction: https://t.co/TGj5ounlNZ pic.twitter.com/KUcc5zwHdG