EE.UU. rebaja alerta de viaje para Venezuela, pero mantiene zonas de alto riesgo

Estados Unidos anunció una rebaja en su alerta de viaje para gran parte de Venezuela, que pasa de nivel 4 ("No viajar") a nivel 3 ("Reconsidere su viaje"), en una señal de mejora relativa en la seguridad del país, según el Departamento de Estado.

Sin embargo, la advertencia más alta se mantiene en varias zonas específicas como los estados Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico, además de áreas rurales de Bolívar, debido a riesgos asociados a delincuencia, secuestros y terrorismo.

"Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros", señaló el organismo en un comunicado.

El informe también advierte sobre la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, además de otras bandas que operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

Entre las recomendaciones, se incluye evitar el uso de taxis no regulados desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, así como no utilizar cajeros automáticos en las cercanías del terminal aéreo.

Asimismo, el Departamento de Estado enfatizó que "viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado".

En el ámbito consular, Estados Unidos indicó que, aunque se trabaja para retomar plenamente las operaciones diplomáticas en Caracas, los servicios siguen suspendidos, por lo que la atención se realiza desde la embajada en Bogotá. Además, advirtió que no se pueden brindar servicios de emergencia fuera de la capital venezolana.

Finalmente, Washington recordó que los ciudadanos estadounidenses necesitan visa para ingresar a Venezuela y que no existen visados a la llegada, advirtiendo sobre el riesgo de detención en caso de incumplir los requisitos migratorios.