EEUU: Conductores de Uber llaman a huelga antes de salida a la bolsa

Conductores de las empresas de vehículos compartidos Uber y Lyft hicieron este lunes un llamado a la huelga en Estados Unidos y el Reino Unido para el próximo miércoles, 8 de mayo, dos días antes de que la primera salga a la bolsa en una operación multimillonaria.

La Alianza de los Trabajadores del Taxi de Nueva York, de la que forman parte conductores de esos dos servicios, instaron a dejar de circular entre las 7 y las 9 de la mañana del miércoles (en plena hora punta) en esa ciudad y en Filadelfia, Chicago, Minneapolis, Boston, San Francisco y Los Ángeles.

Ese mismo día también están llamados a dejar sus automóviles estacionados los conductores de Uber (Lyft solo opera en EE.UU. y Canadá) en las localidades británicas de Londres, Birmingham, Nottingham y Glasgow.

"En su documentación presentada para salir a la bolsa, Uber ya dijo que aumentaría la insatisfacción entre los conductores porque planean reducir nuestro sueldo y eliminar incentivos", denunció en un comunicado el conductor de Uber y portavoz de la Alianza, Sonam Lama.

"No queremos que nuestros sueldos se queden en el mínimo. Queremos que Uber responda ante nosotros, no ante los inversores. La economía compartida está explotando a los trabajadores al quitarnos nuestros derechos. Esto tiene que parar. Uber es el peor ejemplo de ello", añadió el sindicalista.

Tal y como indicó Lama, fue la propia compañía la que, al presentar la documentación requerida ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC por su sigla en inglés) el mes pasado, ya alertó de que preveía que el descontento entre los conductores creciese a causa de la reducción de incentivos.

"Además, estamos invirtiendo en nuestra estrategia de vehículos autónomos, lo que podría aumentar la insatisfacción de los conductores en el futuro ya que reduciría la necesidad de sus servicios", indicó Uber en los textos presentados ante la SEC.

Por su parte, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, que se autodefine como un socialista democrático, expresó en Twitter su apoyo a la protesta y aseguró que "gente que está empleada en empresas multimillonarias no deberían trabajar 70 o 80 horas a la semana para poder salir adelante".

Uber says it can't pay its drivers more money, but rewarded its CEO with nearly $50 million last year. People who work for multibillion-dollar companies should not have to work 70 or 80 hours a week to get by. I stand with the Uber and Lyft drivers going on strike on May 8.