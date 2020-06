EEUU interceptó a cuatro aviones rusos cerca de Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por su sigla en inglés), informó que La fuerza aérea de Estados Unidos interceptó este sábado cuatro aviones rusos que sobrevolaban la costa de Alaska, sin que ingresaran al espacio aéreo estadounidense o de Canadá.

Los aviones, Tu-142 de reconocimiento, "ingresaron a la zona de identificación para la defensa aérea (ADIZ, en inglés)", detalló la Norad en su cuenta de Twitter, e indicó que el hecho ocurrió este sábado.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020.



video: https://t.co/jPJB21pen3