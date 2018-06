El brutal crimen de un adolescente que conmovió a Rihanna

Un brutal crimen se produjo en Nueva Jersey, EE.UU., y conmovió a Rihanna por su crueldad: el joven Lesandro Guzmán-García, de 15 años, fue apuñalado en plena calle por una pandilla. Por error.

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York arrestaron a cinco personas implicadas en el homicidio del joven dominicano, quien fue atacado a machetazos por cuatro sujetos fuera de un local y lo dejaron moribundo.

Junior, como era conocido y que soñaba con ser policía, corrió hacia el hospital, pero no logró sobrevivir. El jefe de detectives, Dermont Shea, había compartido las fotos de los sospechosos, pidiendo ayuda a la comunidad para locarlizarlos.

Según medios estadounidenses, los sospechosos del crimen contactaron a familiares de Junior para disculparse porque habrían confundido al menor con otra persona. Los supuestos miembros de la banda Trinitarios dijeron que mataron a Lesandro por error.

Rihanna publicó en su cuenta de Instagram una foto del joven con la siguiente frase: "No puedo dejar de pensar de este pobre niño y cómo debe sentirse su familia ahora. Estoy rezando por su alivio y #justiceforjunior".

WANTED: Help us ID the males in this video in connection with the stabbing death of a 15-year-old male which occurred on E.183St in the #Bronx at 11:40pm on Wednesday, June 20. ☎️ #800577TIPS pic.twitter.com/z2SXzhNS1Z