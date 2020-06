El caos y nuevos saqueos reciben el histórico toque de queda en Nueva York

La contundentes declaraciones del presidente de EE.UU, el neoyorquino Donald Trump, para contener los disturbios de estos días en el país no causaron mella en la Gran Manzana y el primer toque de queda en Nueva York en 77 años fue recibido con una nueva noche de caos, violencia, detenciones y saqueos, sobre todo en tiendas y establecimientos de Manhattan.

La policía arrancaba la tarde con buenas intenciones, que ejemplificó el jefe de departamento de la Policía de Nueva York, Terence Monahan, que se arrodilló junto a los manifestantes de Washington Square al estilo de Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que protestó contra la injusticia racial en 2016 cuando hincó su rodilla mientras escuchaba el himno americano.

Un visiblemente emocionado Monahan abrazó también a los presentes en la protesta, lo cual tuvo lugar después de que algunos manifestantes comenzaran a lanzar objetos a los agentes. "La gente que vive en Nueva York quiere que Nueva York ponga fin a la violencia", afirmó el agente de alto rango.

NOW: @NYPDChiefofDept, highest ranking #NYPD member, takes a knee and hugs protest leaders, after they together deescalated a standoff on the verge of losing control. #ABC7NY pic.twitter.com/H4VRymChes