El 23 de octubre pasado, en el late The Tonight Show with Jimmy Fallon, el senador demócrata Bernie Sanders detalló sus miedos sobre la elección que EE.UU. enfrentaría 11 días después. Cual "vidente", el ex precandidato anticipó con extremo detalle lo que está pasando y que mantiene al país del norte sin presidente electo.

LEER ARTICULO COMPLETO