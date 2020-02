Bernie Sanders se perfila como ganador de primarias demócratas en New Hampshire

El senador izquierdista Bernie Sanders lidera el recuento en las primarias demócratas de New Hampshire con un 26,1 por ciento de los votos frente a un 24,3 por ciento del ex alcalde Pete Buttigieg, con un 84 por ciento del escrutinio reportado.

Les siguen la senadora Amy Klobuchar con un 19,8 por ciento, la también senadora Elizabeth Warren con un 9,4 por ciento y el ex vicepresidente Joe Biden con un 8,4 por ciento, el empresario Tom Steyer (3,6 por ciento) y la congresista Tulsi Gabbard (3,3 por ciento).

La diferencia entre Sanders y Buttigieg es de menos de 5.000 votos en estos momentos (50.559 a 45.930).

Los dos candidatos, que en los caucus de Iowa de la semana pasada quedaron en empate técnico, aún no se han pronunciado sobre los resultados de esta noche a la espera de que un recuento más avanzado pueda proclamar a un ganador.

En Iowa, Buttigieg se autoproclamó ganador sin haberse hecho oficiales los resultados, algo que molestó a sus contendientes. Sanders también se ha declarado ganador de esos caucus.

We just won the New Hampshire primary. What we have done together here is nothing short of the beginning of a political revolution. Join us live at our primary night rally in Manchester! https://t.co/OmKd1xIumv