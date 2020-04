Bernie Sanders se retiró de la carrera presidencial demócrata

El senador Bernie Sanders, representante del ala izquierdista del partido demócrata, anunció este miércoles su retirada de la contienda por la nominación del partido para las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU., lo que deja como aspirante demócrata único al ex vicepresidente Joseph Biden.

"Termina la campaña, pero la lucha continúa", afirmó un comunicado de su equipo de campaña de Sanders.

El veterano senador, de 78 años, arrancó las primarias como favorito, pero fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, se fue reduciendo.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16