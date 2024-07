Campaña de Kamala Harris recaudó 47 millones de dólares en apenas siete horas

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, logró recaudar casi 47 millones de dólares en donaciones para su campaña presidencial en las siete horas después de que fuera apoyada por Joe Biden como su sucesora para las elecciones de noviembre.

Según informa la plataforma ActBlue, una de las principales en las que se recogen las donaciones para el Partido Demócrata, estas aportaciones proceden en su mayoría de pequeños donantes que apoyan la candidatura de Harris para ser nominada como candidata de ese partido en sustitución del presidente Biden, que ayer anunció su retirada de la carrera por la Casa Blanca.

"Hasta las 09.00 pm ET (del domingo, 21.00 hora chilena), los simpatizantes de base han recaudado 46,7 millones de dólares a través de ActBlue tras el lanzamiento de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris", explicó el sitio.

"Este ha sido el día de mayor recaudación de fondos del ciclo 2024. Los pequeños donantes están entusiasmados y listos para afrontar estas elecciones", escribió la plataforma en su perfil de X.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

El aumento en la recaudación de fondos, que incluye dinero para la campaña de Kamala Harris, así como para otros candidatos y grupos demócratas, refleja un entusiasmo demócrata que "no habíamos visto hasta ahora en este ciclo", precisó la plataforma.

ActBlue declaró previamente que en las primeras cinco horas de campaña de Harris, la plataforma ya había sumado más de 27,5 millones de dólares a través de donaciones de pequeños donantes.

Estas iniciativas también se han visto reflejadas por el diario The New York Times, que asegura que los pequeños donantes se están uniendo rápidamente a Harris.

Y cita un ejemplo: David Hogg, un activista por el control de armas y superviviente del tiroteo masivo de 2018 en Parkland (Florida), ha lanzado a sus seguidores en las redes sociales un desafío para recaudar fondos rápidamente para la nueva candidata presidencial.

Hogg dijo que su llamamiento en la red X había logrado recaudar 275.000 dólares en donaciones en solo cuestión de horas.

HARRIS RECIBE IMPORTANTES APOYOS, MIENTRAS OTROS CALLAN

En paralelo, Kamala Harris ha recibido en pocas horas importantes apoyos de gobernadores, congresistas y del matrimonio Clinton, aunque otros guardan silencio por el momento, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), que mostraron su predisposición por un proceso de elección más abierto.

Los gobernadores de California, Gavin Newson; de Pensilvania, Josh Shapiro; Carolina del Norte, Roy Cooper; Kentucky, Andy Beshear, y Minesota, Tim Waltz, explicitaron su apoyo a la candidatura.

Otros gobernadores de estados clave, como el de Wisconsin, Tony Evers; o la de Míchigan, Gretchen Whitmer, no dejaron claro su apoyo a Harris en los comunicados en los que reaccionaron al anuncio de Biden esta tarde de domingo.

Según la publicación The Hill, Harris y su equipo pausaron la tarde del domingo para garantizar los apoyos de los tres principales caucus (grupos) de la Cámara de Representantes. Pramila Jayapal, del ala progresista; Nanette Barragán, del Caucus Hispano, y McLane Kuster, del la Nueva Coalición Demócrata, apoyaron la nominación de Harris como candidata del partido.

El expresidente Bill Clinton (1993-2001) y la excandidata presidencial y exsecretaria de Estado Hillary Clinton dieron su apoyo a la vicepresidenta poco después del histórico anuncio de Biden: "Es el momento de apoyar a Kamala Harris y de luchar con todo lo que tenemos para que sea elegida. El futuro de Estados Unidos depende de eso", indicaron en un comunicado que contrasta con el de Obama.

Statement from President Clinton and Secretary Clinton pic.twitter.com/R7tYMFWbsu — Bill Clinton (@BillClinton) July 21, 2024

Obama pidió al Partido Demócrata nominar a un "candidato extraordinario" para las elecciones de noviembre, pero en su mensaje evitó respaldar a Harris.

"Vamos a navegar nuevas aguas en los próximos días. Pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que emergerá un candidato extraordinario", indicó el exmnadatario en un comunicado en el que deja abierto un proceso más competitivo.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe — Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries; el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer; o la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi evitaron nombrar a Harris en sus reacciones a la decisión de Biden.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, prometió que el partido se regirá por "normas y procedimientos establecidos" para llevar a cabo un proceso "transparente y ordenado".

Harris emitió un comunicado este domingo agradeciendo a Biden su apoyo para que sea la candidata demócrata a la nominación presidencial y confirmó que optará a ese nombramiento, que tradicionalmente se oficializa en la Convención Nacional, que tendrá lugar este año entre el 19 y 22 de agosto en Chicago.

"Es un honor tener el apoyo del presidente y mi intención es ganarme y obtener esta nominación", aseguró en un comunicado.